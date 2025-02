Tides of Annihilation połączy legendy arturiańskie i współczesny Londyn. Zobaczcie zwiastun nowej gry akcji

fot. Eclipse Glow Games

Jedną z największych niespodzianek ostatniego PlayStation State of Play była zapowiedź gry akcji zatytułowanej Tides of Annihilation. To projekt tworzony przez chińskie studio Eclipse Glow Games. Zabierze on graczy do współczesnego Londynu, który został zniszczony przez mroczne siły. Główną bohaterką będzie kobieta o imieniu Gwendolyn, która zmierzy się z wieloma niebezpiecznymi przeciwnikami, a historia inspirowana będzie legendami arturiańskimi.

Twórcy Tides of Annihilation obiecują pełną akcji rozgrywkę i ponad 30 wymagających bossów. Wśród nich nie zabraknie również prawdziwych kolosów, na których Gwendolyn będzie mogła się wspinać niczym w Shadow of the Colossus.

Data premiery gry nie została jeszcze ujawniona. W zwiastunie zaznaczono, że znajduje się ona w produkcji, a w opisie dodano, że debiut odbędzie się "wkrótce".