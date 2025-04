Oto Peter Dinklage jako Toksyczny mściciel. Woźny, który stał się superbohaterem i walczy mopem

Fot. Materiały prasowe

Półtora roku tomu ogłoszono, że Macon Blair postanowił nakręcić nową wersję horroru The Toxic Avenger. Wreszcie mamy pierwsze zdjęcia z planu. Jest na nich Peter Dinklage, nagrodzony Złotym Globem i czterema statuetkami Emmy za rolę w Grze o tron. Aktor wciela się w głównego bohatera, woźnego Winstona Gooze'a, który w wyniku tragicznego wypadku ulega mutacji i zyskuje nadludzką siłę. Postanawia wykorzystać swoje nowe umiejętności, by stać się mścicielem znanym jako „Toxie” i walczyć ze złem.

Oryginalny Toksyczny mściciel zadebiutował w 1984 roku. To prawdziwy cult classic. Fabuła jest podobna do nowej wersji: Melvin, wyśmiewany woźny, przez przypadek zyskał moce, przez które zmienił się również jego wygląd. Bohater stał się wyrzutkiem i zdecydował, że zrobi coś dobrego i będzie walczył ze złem. Tak jak niemal wszystkie produkcje legendarnego studia Troma Entertainment, horror był przede wszystkim na wskroś dziwny i zabawny. Ostatecznie seria doczekała się aż czterech filmów.

Co wiemy o nowym The Toxic Avenger?

Macon Blair wyjawił, że jeśli chodzi o stronę wizualną, zamierza zachować klimat oryginału. Możemy więc oczekiwać, że nowy The Toxic Avenger będzie wykorzystywał efekty praktyczne, a nie CGI. Na pierwszych zdjęciach widać zresztą, że użyto wielu protetyków i makijażu, by zmienić Petera Dinklage w Toksycznego mściciela. „Kocham to, co firma Millenium FX zrobiła z tym projektem — pół człowiek, pół mutant, z całym serduchem" podsumował reżyser. Twórca czerpał również inspiracje z kreskówki Toxic Crusaders.

W obsadzie oprócz gwiazdy Gry o tron są także Kevin Bacon jako głowa skorumpowanej firmy, którego reżyser porównał do Lexa Luthora, a także Elijah Wood, który zagra jego brata i poplecznika, którzy przewodzi gangiem szaleńców. The Toxic Avenger trafi teraz do kin 29 sierpnia.