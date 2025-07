Nie żyje aktor znany z roli w Star Treku. Peter-Henry Schroeder miał 90 lat

fot. Alliance Films

W wieku 90 lat zmarł Peter-Henry Schroeder z przyczyn naturalnych. Aktor, producent i muzyk odszedł w towarzystwie rodziny w szpitalu na Florydzie.

Peter Henry Schroeder w latach 1053-1955 służył w wojsku. Po powrocie do kraju zajął się aktorstwem, ale ma też epizody związane z tworzeniem muzyki i był właścicielem własnej firmy produkcyjnej PHS Productions. Widownia może go kojarzyć z serialu Star Trek: Enterprise, gdzie wcielił się w dwóch odcinkach w jednego z Klingonów. Ponadto brał też udział w nagradzanym filmie Operacja Argo, w którym wcielił się w producenta filmowego. W swojej karierze dzielił też ekran m.in. z Meryl Streep w filmie Uwiedzenie Joe Tynana.

Warto pamiętać o jego twórczości muzycznej. W karierze wypuścił single zatytułowane “Where’s the Girl for Me” (1960) oraz “Memories of Marilyn” (1964), do czego zainspirowała go wizyta aktorki w Korei, gdy ten był w wojsku.

W ostatnich dniach swojego życia nieustannie mówił o powrocie do pracy w Los Angeles. Do Miasta Aniołów wróci przy okazji wojskowej ceremonii, która ma upamiętnić jego życie.