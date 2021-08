Peter Pan & Wendy - zdjęcia z planu. Tak wyglądają Piotruś i Wendy w kostiumach

fot. Disney

Wszystko wskazuje na to, że Peter Pan & Wendy nie będzie typowym przedstawieniem znanej wszystkim historii. Wszystko za sprawą reżysera Davida Lowery'ego, którego artystyczne podejście do kina, które tworzy zawsze gwarantuje coś unikalnego. Wiedzą o tym wszyscy, którzy obejrzeli film Zielony Rycerz. Green Knight. Nową produkcję nazywa słowami: "Zjawa z latającymi dziećmi". Co prawda, nowe zdjęcie z planu nic nie mówi o tym, czy reżyser w istocie mówi prawdę, to możemy przynajmniej zobaczyć, jak wyglądają tytułowi bohaterowie. W tych rolach występują Alexander Molony oraz Ever Anderson (córka Milli Jovovich i Paula W.S. Andersona).

Peter Pan & Wendy - zdjęcie z planu

https://twitter.com/Maravilhacinema/status/1428877465590673408

Przypomnijmy, że Peter Pan & Wendy to film tworzony dla platformy streamingowej Disney+. Zdjęcia na planie zostały zakończone i obecnie trwa etap post-produkcji. Ujawniono, że muzykę stworzy Daniel Hart, stały współpracownik reżysera.

W obsadzie są Jude Law jako Kapitan Hak, Yara Shahidi jako Dzwoneczek, Ever Anderson jako Wendy, Alexander Molony jako Piotruś Pan, Molly Parker jako pani Darling, Alan Tudyk jako pan Darling, Joshua Pickering jako John, Jacobi Jupe jako Michael, Jim Gaffigan jako Smee oraz Alyssa Wapanatâhk jako Tygrysia Lilia.

Peter Pan & Wendy - premiera w 2022 roku w VOD.