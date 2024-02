PGA Awards 2024 - wyłoniono zwycięzców nagród Gildii Producentów. Oppenheimer nadal na szczycie

fot. Netflix/Universal Pictures/Sony

Reklama

Odbyła się 35. ceremonia wręczenia nagród zwycięzcom wyłonionym przez Gildię Producentów, czyli PGA Awards 2024. Z nagrodą za najlepszy film kinowy wieczór zakończył Oppenheimer, dla którego jest to dobry prognostyk przed galą wręczenia Oscarów - aż 15 z 20 filmów, które zostały nagrodzone w tej kategorii przez Gildię Producentów ostatecznie wygrywały również najważniejszą nagrodę w świecie kina. Spośród produkcji animowanych doceniony został Spider-Man: Poprzez multiwersum. Wyróżnione zostały również produkcje serialowe, wśród których znalazła się Sukcesja, Czarne lustro, Awantura, The Bear.

Pełna lista zwycięzców znajduje się poniżej.

PGA Awards 2024 - zwycięzcy

Najlepszy film kinowy

Oppenheimer

Producenci: Emma Thomas, Charles Roven, Christopher Nolan.

Najlepszy film animowany

Spider-Man: Poprzez multiwersum

Producenci: Avi Arad, Amy Pascal, Phil Lord, Christopher Miller, Christina Steinberg.

Najlepszy film dokumentalny

American Symphony

Producenci: Lauren Domino, Matthew Heineman, Joedan Okun.

Najlepszy serial dramatyczny

Sukcesja

Producenci: Jesse Armstrong, Adam McKay, Will Ferrell, Frank Rich, Kevin Messick, Mark Mylod, Jane Tranter, Tony Roche, Scott Ferguson, Jon Brown, Lucy Prebble, Will Tracy, Georgia Pritchett, Ted Cohen, Dara Schnapper, Susan Soon He Stanton, Gabrielle Mahon, Francesca Gardiner.

Najlepszy serial komediowy

The Bear

Producenci: Josh Senior, Joanna Calo, Christopher Storer, Matty Matheson, Cooper Wehde, Rene Gube, Tyson Bidner.

Najlepszy serial limitowany

Awantura

Producenci: Lee Sung Jin, Steven Yeun, Ali Wong, Jake Schreier, Ravi Nandan, Alli Reich, Carrie Kemper, Jes Anderson, Savey Cathey, Inman Young, Matthew Medlin, Alex Russell, Alice Ju.

Najlepszy program rozrywkowy

RuPaul's Drag Race

Producenci: RuPaul Charles, Fenton Bailey, Randy Barbato, Tom Campbell, Mandy Salangsang, Steven Corfe, Michele Mills, Tim Palazzola, John Polly, Thairin Smothers, Lisa Steele, Sara Kordy, Jen Passovoy, Jeremy McGovern, Michelle Visage, Ashlei Dabney, Michael Seligman, Alicia Gargaro-Magaña, Carson Kressley, Ross Mathews.

Najlepszy program na żywo

Last Week Tonight with John Oliver

Producenci: John Oliver, Tim Carvell, Liz Stanton, Jeremy Tchaban, Catherine Owens, Whit Conway, Kaye Foley, Laura L. Griffin, Christopher McDaniel, Kate Mullaney, Matt Passet, Megan Peck Shub, Wynn Van Dusen, Marian Wang, Charles Wilson.

Najlepszy program telewizyjny na faktach

Welcome to Wrexham

Producenci: Josh Drisko, Bryan Rowland, Jeff Luini, Alan Bloom, Nicholas Frenkel, George Dewey, Rob McElhenney, Ryan Reynolds, Miloš Balać, Liz Spano, Aaron Lovell, Shannon Owen, Patrick McGarvey, Patrick Gooing, Molly Milstein.

Najlepszy odcinek serialu telewizyjnego lub streamingowego

Czarne lustro: Beyond the Sea

Producenci: Charlie Brooker, Jessica Rhoades, Annabel Jones.

Najlepszy program sportowy

Beckham: sezon 1

Najlepszy program dla dzieci

Ulica Sezamkowa: sezon 53

Najlepszy program w formie krótkometrażowej

Sukcesja: Controlling the Narrative

Nagroda PGA za innowacyjność

Body of Mine