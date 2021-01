Philips zaprezentował nowe telewizory OLED oraz Mini-LED

Źródło: Philips

Największą zmianą wdrożoną w nowych odbiornikach OLED od Philipsa, które trafią na rynek w 2021 roku, jest udoskonalony procesor przetwarzania obrazu P5 AI napędzany algorytmami sztucznej inteligencji. Pozwoli on automatycznie wykrywać treści filmowe, optymalizować kontrast i jasność obrazu czy w pełni wykorzystywać potencjał technologii HDR. Telewizory z linii OLED 806/856 przystosowano do obsługi najpopularniejszych formatów HDR: HLG, HDR10, HDR10+ oraz HDR10+ Adaptive. W przypadku tego ostatniego sprzęt będzie mógł skorzystać z dynamicznych metadanych, aby w czasie rzeczywistym pobierać informacje o natężeniu światła w pomieszczeniu i optymalizować wyświetlanie obrazu do bieżących warunków oświetleniowych.

Topowe OLED-y będą także wyposażone w czterostronny system Ambilight rozświetlający przestrzeń wokół odbiornika, złącze HDMI 2.1 obsługujące funkcję e-ARC oraz tryb VRR. Sprzęt przystosowano również do funkcjonowania w środowisku gamingowym. OLED-y pozwolą korzystać z trybów Freesync Premium Pro, Auto Game oraz Auto Low Latency poprawiających płynność i responsywność gier. Ponadto odbiorniki mogą pochwalić się systemem dźwięku przestrzennego 2.1 z funkcją DTS Play-Fi. Dzięki niej będziemy mogli bezprzewodowo sparować z odbiornikiem kompatybilne głośniki. Całość napędzi zaś system Android 10 TV współpracujący z Asystentem Google oraz Amazon Alexą.

Tym, co odróżnia oba modele, jest ich podstawa. OLED 806 (widoczny na zdjęciu głównym) osadzono na cienkich nóżkach, a OLED 856 na obrotowej podstawie. Philips wycenił 55-calowe modele telewizorów na 7299 zł, a 65-calowe na 9999 zł. W dystrybucji pojawi się też mniejszy 48-calowy OLED 806 za 5999 zł.

Philips MiniLED 9506

W 2021 roku Philips wyszedł także naprzeciw użytkownikom zainteresowanym technologią Mini-LED. Panele tego typu charakteryzują się zauważalnie większą liczbą stref podświetlenia niż klasyczne LED-y, co bezpośrednio przekłada się na wzrost jakości obrazu. Telewizory Micro-LED z linii Philips 9693 mają charakteryzować się świetną głębią obrazu, maksymalną jasnością rzędu 1500 nitów oraz odwzorowaniem palety barw DCI-P3 na poziomie 95%.

Z punktu widzenia zastosowanych technologii odbiorniki nie odstają od topowych telewizorów OLED. Tu również znajdziemy procesor P5 AI, złącze HDMI 2.1, wsparcie dla technologii HLG, HDR10, HDR10+ i HDR10+ Adaptive czy czterostronne podświetlenie Ambilight.

W przypadku tego sprzętu Philips postawił jednak na nieco odmienny system audio opracowany we współpracy z inżynierami Bowers & Wilkins. W serii Mini-LED znajdziemy głośniki 3.2.1 Dolby Atmos Elevation z technologią Tweeter-on-Top. Według Philipsa taka konfiguracja pozwoli cieszyć się brzmieniem klasy premium. Te sprzęty również pozwolą skorzystać z funkcji DTS Play-Fi do bezprzewodowego parowania zewnętrznych głośników.

Telewizory Philips 9636 będą dostępne w dwóch rozmiarach: 65” (9999 zł) oraz 75” (12 999 zł).