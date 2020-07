Phineas and Ferb The Movie: Candace Against the Universe - jest oficjalna data premiery na Disney+

disney

Phineas and Ferb The Movie: Candace Against the Universe skoncentruje się na tytułowych bohaterach, którzy wyruszają w podróż przez galaktykę, aby uratować swoją siostrę Fretkę. Ta została porwana przez kosmitów i znalazła się na utopijnej planecie niezwykle oddalonej od domu.

Będzie to powrót lubianych bohaterów w nowym filmie pełnometrażowym. Trafi on do serwisu streamingowego Disney+ 28 sierpnia 2020 roku. Disney będzie emitował wszystkie odcinki oryginalnego serialu na Disney XD od wtorku, 25 sierpnia, co doprowadzi bezpośrednio do premiery pełnometrażowej produkcji.

Poniżej możecie zobaczyć kadry z filmu:

Phineas and Ferb The Movie: Candace Against the Universe