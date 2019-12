Star Trek: Picard - Siedem z Dziewięciu i Hugh na nowych materiałach z serialu

Star Trek: Picard to nadchodzący serial, który przedstawi losy tytułowego bohatera (w tej roli Patrick Stewart), po tym, jak opuścił on szeregi Gwiezdnej Floty. Do sieci trafiły nowe materiały promocyjne, które przedstawiają dwie dobrze znane fanom tego uniwersum postacie.

Krótki teaser przedstawia Siedem z Dziewięciu, a na zdjęciu pokazany został Hugh. W bohaterów wcielą się aktorzy znani ze Star Trek: Następne pokolenie, czyli odpowiednio Jeri Ryan i Jonathan Del Arco. Widać również, że wygląd tych postaci uległ zmianie.

fot. CBS All Access

Star Trek: Picard zadebiutuje 23 stycznia na CBS All Access. W obsadzie są także m.in. Isa Briones, Alison Pill, Michelle Hurd i Harry Treadaway.