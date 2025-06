Wielki hit Disneya już dostępny. Serial powrócił z 4. sezonem!

fot. Midjourney/Adam Siennica

Reklama

Na to czekali fani The Bear! Cały czwarty sezon serialu jest już dostępny na platformie streamingowej Disney+. Obyło się bez opóźnień, ponieważ premiera odbyła się dokładnie rok po debiucie trzeciego sezonu w 2024 roku. Jest to też bardzo rzadki przypadek, w którym dziennikarze nie dostali odcinków przed premierą, więc w sieci nie ma jeszcze żadnych recenzji.

The Bear – zwiastun 4. sezonu

W obsadzie znajdują się Jeremy Allen White, Olivier Platt, Ebon Moss-Bachrach, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas, Abby Elliott oraz Matty Matheson. Powracające role grają Jon Bernthal, Ricky Staffieri i Molly Gordon. Gościnnie pojawi się Jamie Lee Curtis.

The Bear – fabuła 4. sezonu

Carmen "Carmy" Berzatto (Jeremy Allen White), Sydney Adamu (Ayo Edebiri) i Richard „Richie” Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach) nieustannie dążą do perfekcji. Chcą nie tylko przetrwać, ale także wznieść „The Bear” na nowy poziom. Na każdym kroku czekają ich nowe wyzwania, którym muszą sprostać. W tym sezonie walka o perfekcję to już nie tylko kwestia rozwoju – to także czas trudnych wyborów i decyzji o tym, co naprawdę warto ocalić. [opis Disney+]