Piękna i Bestia - serialowy spin-off z muzyką Alana Menkena? Wymowny wpis Josha Gada

Piękna i Bestia z 2017 roku była wielkim hitem Disneya. W marcu 2020 roku ogłoszono powstanie serialowego prequela, czyli fabuły osadzonej przed wydarzeniami z filmu. Bohaterami mają być Gaston i LeFou, a w tych rolach ponownie zobaczymy Luke'a Evansa i Josha Gada.

Teraz ten drugi na swoim Twitterze napisał post sugerujący jasno, że oto Alan Menken napisał kilka piosenek właśnie do serialu Disney+. Aktor stwierdził, że jest podekscytowany tym, co usłyszał od Menkena. Wpis jasno sugeruje, że chodzi właśnie o serial Disney+. Za sterami serialu mają stanąć Eddy Kitsis i Adam Horowitz, duet najbardziej znany z Dawno, dawno temu. Gad, Kitsis, Evans i Horowitz będą też producentami wykonawczymi. Pierwszy sezon ma mieć 6 odcinków.

This week I may or may not have heard a few new @AIMenken songs for something in the works and I may or may not be quaking with excitement. 🥰 pic.twitter.com/AdU3B7Nsak

