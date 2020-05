Seks, kłamstwa i kasety wideo - czy sequel filmu powstanie?

fot. materiały prasowe

Pandemia koronawirusa sprawia, że wiele produkcji kinowych i telewizyjnych zostało zatrzymanych, jednak to też moment, aby twórczo rozwinąć się w trakcie domowej kwarantanny. Tego zdania jest najwyraźniej Steven Soderbergh, który w trakcie pandemii napisał scenariusz kontynuacji jego przełomowego filmu Seks, kłamstwa i kasety wideo z 1989 roku. Reżyser zdradził, że ten pomysł krążył mu po głowie od dłuższego czasu i ma nadzieję, że dojdzie do jego realizacji. Soderbergh powiedział również, że napisał dwa inne scenariusze w trakcie kwarantanny, jednak nie chciał zdradzić czego one dotyczą.

Dla przypomnienia w oryginalnym filmie małżeństwo Ann i Johna przeżywa kryzys. W tym czasie przyjeżdża do nich Graham, znajomy Johna. Młody mężczyzna posiada pewien sekret, który wywróci do góry nogami życie małżonków. Otóż okazuje się, że znajomy Johna nagrywa na wideo zwierzenia kobiet dotyczące ich doświadczeń seksualnych.