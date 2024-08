Tak będą wyglądać kostiumy herosów w filmie Fantastyczna Czwórka! Oto utwór z filmu

Marvel

Niedawno rozpoczęły się prace na planie Fantastycznej Czwórki. Nowa produkcja z tą drużyną superbohaterów ma być częścią Kinowego Uniwersum Marvela. Gwiazdy nie mogły się pojawić na D23, ale przesłały wiadomość do fanów. Dzięki temu widać, jak w akcji prezentuje się kostium Johnny'ego Storma, w którego wciela się Joseph Quinn. Fani na pewno docenią podobieństwo do komiksów i to, że nie jest specjalnie uwspółcześniony. Pod wieloma względami nie przypomina strojów herosów, które zwykle widzimy w nowych blockbusterach. Sprawdźcie sami!

Joseph Quinn o współpracowaniu z Ebonem Moss-Bachrach, który wcieli się w The Thing:

Bardzo mnie ekscytuje perspektywa pracy z nim. Uważam, że jest niezwykły i wniesie coś wyjątkowego do tej roli. Ta dynamika to najważniejszy aspekt tych postaci. Nie wyobrażam sobie innej trójki aktorów, która mogłaby wnieść tyle życia i wigoru do tych postaci, a ja postaram się zrobić to samo.

Fantastyczna Czwórka - utwór z filmu

To nie koniec niespodzianek od twórców. Michael Giacchino, który komponował muzykę do wielu produkcji, również superbohaterskich, a mający także na koncie wyreżyserowanie Wilkołaka nocą dla Marvel Studios, zaprezentował jeden z utworów do Fantastycznej Czwórki:

Fantastyczna Czwórka - zdjęcia z planu

Do sieci wyciekły też zdjęcia z planu. Nie jest łatwo zidentyfikować, czy przedstawiają one faktycznego członka obsady, czy jedynie dublera. Bardzo możliwe, że jest na nich Vanessa Kirby, ale jest to trudne do ocenienia. Ktokolwiek by to nie był, na zdjęciach obecny jest w superbohaterskim kostiumie, który możecie zobaczyć poniżej:

Fantastyczna Czwórka - obsada i data premiery

Reżyserem Fantastycznej Czwórki jest Matt Shakman, który wcześniej pracował nad WandaVision, Grą o Tron, The Boys, czy Sukcesją. W obsadzie znaleźli się Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Ebon Moss-Bachrach, Julia Garner, Ralph Ineson, John Malkovich, Paul Walter Hauser oraz Natasha Lyonne.

Fantastyczna Czwórka – premierę w kinach zaplanowano na 25 lipca 2025 roku.