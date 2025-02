materiały prasowe

To będzie nie lada gratka dla wszystkich kinomanów. Od 6 lutego w serwisach VOD jest już dostępny film uznawany za jedną z najlepszych produkcji 2024 roku i zarazem oscarowego pewniaka. Jakie są ceny i gdzie można go obejrzeć?

Swoją premierę online ma dziś Anora, wybitne dzieło w reżyserii Seana Bakera z kapitalną rolą Mikey Madison. Obraz ten nagrodzono w zeszłym roku Złotą Palmą na Festiwalu w Cannes, zebrał on także aż 6 nominacji do Oscara - w tym w najważniejszej kategorii. Nad produkcją rozpływali się krytycy; w serwisie Rotten Tomatoes otrzymała ona 97% pozytywnych recenzji (średnia ocen to imponujące 8,9/10).

Anora online - gdzie obejrzeć?

Film jest obecnie dostępny w opcji do wykupienia w ofertach następujących platform:

Rakuten - cena zakupu: 39,99 zł (jakość SD) lub 59,99 zł (jakość HD bądź 4K UHD)

Amazon Prime Video - cena zakupu: 47,99 zł (jakość SD) lub 54,99 zł (jakość HD bądź UHD)

Apple TV - cena zakupu: 54,99 zł

Filmy i TV Google Play - cena zakupu: 68 zł (jakość SD) i 78 zł (jakość HD)

Filmy YouTube - cena zakupu: 68 zł (standardowa rozdzielczość) lub 78 zł (wysoka rozdzielczość)

Anora - o czym jest film?

Historia skupia się na tytułowej Anorze (Mikey Madison), która jest striptizerką rosyjskiego pochodzenia. Często jej szef każe jej pracować z rosyjskojęzycznymi klientami. Pewnej nocy poznaje ona Wanię (Mark Eidelstein), bogatego syna rosyjskiego oligarchy, który płaci jej za to, by była jego dziewczyną przez tydzień. Przez ten czas oboje się w sobie zakochują, ale ich baśniowe życie jest zagrożone, gdy tylko rodzice chłopka odkrywają prawdę.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że Anora została wybrana przez redakcję naEKRANIE.pl najlepszym filmem zeszłego roku:

