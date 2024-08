Wyciekł zwiastun Daredevil: Born Agan. Brutalny heros, charyzmatyczny Fisk i znany klimat

Źródło: Netflix

Marvel Studios promował swoje seriale na imprezie D23. Swój panel miał Daredevil: Born Again, który ma gotowy zwiastun i go tam pokazano. Oficjalnie go nie opublikowano w sieci, ale jest nagranie z wydarzenia, które pozwala wyraźnie zobaczyć, co twórcy przygotowali. Wszyscy są zgodni: to klimat, który znamy z pierwszych trzech sezonów Daredevila.

Daredevil: Born Again - wyciek zwiastuna

Obejrzyjcie zanim usuną! W trailerze widzimy, że Matt Murdock ma kilka różnych wersji kostiumu, z których może wybierać, ale w zwiastunie stawia na znany czerwony. Pojawiają się Punisher, lubiani przyjaciele Murdocka z poprzednich sezonów, Wilson Fisk oraz Bullseye, którego historie pamiętany z poprzedniego serialu. Jest też znany klimat i brutalne walki.

Mamy jedno zaskakujące powiązanie z MCU, bo pojawia się Yusuf, ojciec Kamali Khan/Ms. Marvel, w którego ponownie wciela się Mohan Kapur.

Daredevil: Born Again - 2. sezon powstanie

Podczas D23 potwierdzono, że trwa preprodukcja drugiego sezonu i niedługo ekipa ruszy na plan. Premiera Daredevil: Born Again w marcu 2025 roku.

Marvel opublikował jedynie filmiki z panelu, jak ekipa pojawiła się na scenie ku uciesze zebranych.

