Pierwszy zwiastun niepokojącego A Sacrifice. Sadie Sink i Eric Bana kontra berliński kult

Sadie Sink zyskała na popularności dzięki serialowi Stranger Things, ale potem udowadniała swój talent aktorski przy innych produkcjach, między innymi występując u boku Brendana Frasera w docenionym przez krytyków i Akademię Wielorybie. Teraz młoda aktorka pojawi się u boku Erica Bany. Wcielą się oni w córkę i ojca, którzy zaplączą się w sidła tajemniczego kultu w Berlinie.

W sieci pojawił się pierwszy zwiastun produkcji, który możecie obejrzeć poniżej.

A Sacrifice - zwiastun

A Sacrifice - opis fabuły

A Sacrifice to film zainspirowany książką Tokyo Nobody z 2015 roku autorstwa Nicholasa Hogga. Film opowiada emocjonalną historię, która podąża za poczynaniami amerykańskiego psychologa społecznego, Bena Monroe'a, który bada sprawę lokalnego kultu w Berlinie. Kiedy on wciąga się w swoją pracę, jego nastoletnia, buntownicza córka Mazzy poznaje tajemniczego chłopaka, który wprowadza ją do świata miejskich, ukrytych imprez. Kiedy te dwa światy zmierzają ku sobie, Ben musi walczyć z czasem, aby ocalić życie swojej córki.