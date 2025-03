Twórca o 2. sezonie Andora. Dlaczego to najważniejsze, co zrobił w życiu?

fot. Disney+

Do premiery pierwszych odcinków 2. sezonu serialu Gwiezdne Wojny: Andor pozostał lekko ponad miesiąc. Premiera jest zapowiedziana na 22 kwietnia 2025 roku. Fani Gwiezdnych Wojen z niecierpliwością czekają na kontynuację jednej z najlepiej ocenianych produkcji ze świata stworzonego przez George'a Lucasa. Według danych Disneya na realizację drugiego sezonu wydano rekordową kwotę 290,9 mln dolarów. Razem z wydatkami z pierwszego sezonu, na realizację serialu przeznaczono 645 mln dolarów. Tym samym pobito rekord – jest to najdroższa produkcja w historii Gwiezdnych Wojen.

Za 2. sezon odpowiedzialny jest twórca pierwszego, a także reżyser, który zajął się dokrętkami do Łotra 1. i zdaniem wielu uratował tamten film od porażki, czyli Tony Gilroy. Twórca scenariusza i reżyser przyznał, że to jego ostatni projekt ze świata Gwiezdnych Wojen, ale podkreślił w rozmowie z The Playlist jak wiele on dla niego znaczy:

Nie sądzę, że będę mieć szansę pracowania nad czymś równie ważnym. To była najważniejsza rzecz, którą zrobiłem pod względem tego ile włożono w nią pomyślunku, pracy. Stałem się dzięki temu lepszym scenarzystą i wiele się nauczyłem. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby w przyszłości pojawiła się podobna okazja do stworzenia czegoś tak dużego i istotnego.

Gilroy zauważył też, że chociaż jest to serial Disneya skierowany do odbiorców na całym świecie i nastawiony na zysk, to był w stanie przemycić do niego wiele treści, które były dla niego szczególnie interesujące. Chodzi o wątki rebelii, rewolucji, radykalizacji i walki z tyranią.

Jak wiele osób mogło o tym napisać na taką skalę? Jak wiele osób było w stanie to urzeczywistnić? To nigdy przedtem nie miało miejsca z najpopularniejszą franczyzą na świecie. Co za przygoda!

Gwiezdne Wojny: Andor - opis fabuły 2. sezonu

Drugi i ostatni sezon opowiada o Cassianie Andorze i kształtującej się Rebelii na przestrzeni czterech lat, które doprowadzą do odkrycia planów Gwiazdy Śmierci i wydarzeń z Łotra 1. W pierwszym sezonie widzieliśmy, jak Cassian ewoluował z cynicznego, zwyczajnego człowieka w ochotnika rewolucji. Drugi sezon ukaże jego przemianę z żołnierza w przywódcę, a następnie bohatera, podążającego ścieżką swojego przeznaczenia. Od pierwszej sceny Cassian spotykał zarówno sojuszników, jak i wrogów, a w nadchodzącym sezonie zobaczymy, jak te relacje się rozwijają wraz ze zbliżającą się galaktyczną wojną domową. Wszyscy zostaną poddani próbie, a zdrady, poświęcenie i konflikty interesów zyskają kluczowe znaczenie, gdy stawki będą coraz wyższe.

Premiera 22 kwietnia w Disney+.

