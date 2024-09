Pierwszy zwiastun House of Spoils. Nawiedzona kuchnia w pełnej krasie

fot. Amazon MGM Studios

Premiera nowego filmu będącego owocem współpracy Amazon MGM Studios oraz Blumhouse Television odbyła się 21 września podczas Fantastic Fest. Na platformie zadebiutuje on 3 października 2024 roku.

House of Spoils to nowy horror, który opowiada o szefowej kuchni, która jest nawiedzana przez tajemniczy byt. Główną rolę ma odegrać laureatka do Oscara, Ariana DeBose. W sieci pojawił się pierwszy zwiastun produkcji, który możecie obejrzeć poniżej.

House of Spoils

House of Spoils – o czym jest?

Główną bohaterką jest szefowa kuchni znana jako „Chef”, która otwiera restaurację na odludziu. Tam zmaga się z chaosem w kuchni, przygniatającymi wątpliwościami oraz nawiedzającą restaurację istotą, która na każdym kroku próbuje sabotować jej wysiłki

Film został wyreżyserowany i napisany przez Bridget Savage Cole i Danielle Krudy, które wcześniej nakręciły wspólnie Blow the Man. W obsadzie poza DeBose znaleźli się Barbie Ferreira, Arian Moayed, Amara Karan, Mikkel Bratt Silset oraz Marton Csokas.

W pracach nad filmem wzięła udział Zoe Hegedus, konsultantka ds. stylizacji żywności. Specjalizuje się w komponowaniu jedzenia na potrzeby filmów, czy seriali. Wcześniej pracowała nad takimi produkcjami, jak Midsommar. W biały dzień, Biedne istoty oraz obie części Diuny.

House of Spoils – premierę na platformie Prime Video wyznaczono na 3 października.