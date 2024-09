Pierwszy zwiastun Hold Your Breath. Burza piaskowa i tajemnicza obecność z gwiazdą The Bear w obsadzie

fot. zrzut ekranu ze zwiastuna

Reklama

Hold Your Breath to nowy film, który trafi na Hulu, a zatem najpewniej zobaczymy go na polskim Disney+. Produkcja została wyreżyserowana przez Willa Joinesa oraz Karrie Crouse, która jest również odpowiedzialna za scenariusz. Film w produkcji Searchlight Pictures opowie historię rodziny mieszkającej na farmie w Oklahomie, która jest prześladowana przez tajemniczą obecność.

W sieci pojawił się pierwszy zwiastun filmu, który możecie sprawdzić poniżej. Premiera Hold Your Breath jest zapowiedziana na 3 października 2024 roku.

Hold Your Breath - zwiastun

Hold You Breath - fabuła i obsada

Akcja dzieje się w latach 30. XXI wieku w Oklahomie podczas przerażających burz piaskowych. Kobieta jest przekonana, że złowieszcza obecność zagraża jej rodzinie.

W obsadzie znajduje się Sarah Paulson, Ebon Moss-Bachrach, Amiah Miller, Alona Jane Robbins, Arron Shiver, Frances Lee McCain, Courtney Cunnigham, James Healy Jr., Nathan Gariety oraz Annaleigh Ashford.

Hold Your Breath - premiera 3 października 2024 roku.