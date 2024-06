Pierwszy zwiastun Paddingtona w Peru! Sympatyczny miś na zagranicznej przygodzie

fot. zrzut ekranu ze zwiastuna

Paddington in Peru to kolejna część przygód poczciwego i sympatycznego misia, którego poczynania publiczność śledziła już od 2014 roku. Tym razem milusiński protagonista zabierze się do Peru, gdzie odwiedzi swoją ukochaną ciocię Lucy. To będzie jednak dopiero wstęp do nowych przygód, które na niego czekają. Ben Whishaw powróci jako głos Paddingtona, podobnie do wielu innych osobistości z poprzednich filmów.

W sieci pojawił się pierwszy zwiastun produkcji, który możecie obejrzeć poniżej.

Paddington w Peru - zwiastun

Paddington w Peru - grafiki promocyjne

Paddington 3 - plakat

Paddington w Peru - co wiadomo o filmie?

Akcja nowej części przeniesie się do Peru, gdzie Paddington odwiedzi swoją ukochaną ciocię Lucy, przebywającą w domu dla emerytowanych misiów. Wraz z rodziną Brownów przeżyje ekscytującą przygodę, gdy wyruszą w nieoczekiwaną podróż przez las deszczowy Amazonii i górskie szczyty Peru, aby rozwikłać rodzinną tajemnicę.

Ben Whishaw ponownie podłoży głos Paddingtonowi. Do obsady powrócą Hugh Bonneville, Madeleine Harris, Samuel Joslin, Julie Walters i Jim Broadbent. Ponadto zobaczymy na ekranie Olivię Colman i Antonio Banderasa. Z kolei Emily Mortimer zastąpi Sally Hawkins w roli Mary Brown.