Grafiki promocyjne z filmu Paddington 3. Miś wyruszy do Peru

fot. StudioCanal

Paddington in Peru będzie trzecią częścią o sympatycznym tytułowym misiu. Film trafi do kin w Wielkiej Brytanii w listopadzie, a w styczniu 2025 roku zadebiutuje na dużych ekranach w USA i Kanadzie. Wyreżyseruje go Dougal Wilson na podstawie scenariusza Marka Burtona, Jona Fostera i Jamesa Lamonta.

Trzecia odsłona będzie oparta na bestsellerowej i uwielbianej na całym świecie serii opowiadań dla dzieci autorstwa Michaela Bonda. Zdjęcia do produkcji mają rozpocząć się w lipcu.

Akcja nowej części przeniesie się do Peru, gdzie Paddington odwiedzi swoją ukochaną ciocię Lucy, przebywającą w domu dla emerytowanych misiów. Wraz z rodziną Brownów przeżyje ekscytującą przygodę, gdy wyruszą w nieoczekiwaną podróż przez las deszczowy Amazonii i górskie szczyty Peru, aby rozwikłać rodzinną tajemnicę.

Podczas Expo w Las Vegas zaprezentowano pierwsze grafiki promujące Paddingtona 3, które uwiecznił na zdjęciach serwis Collider. Na nich tytułowy miś trzyma w łapce charakterystyczną kanapkę z marmoladą.

Paddington 3 - grafiki promocyjne

Paddington 3 - plakat

Ben Whishaw ponownie podłoży głos Paddingtonowi. Do obsady powrócą Hugh Bonneville, Madeleine Harris, Samuel Joslin, Julie Walters i Jim Broadbent. Ponadto zobaczymy na ekranie Olivię Colman i Antonio Banderasa. Z kolei Emily Mortimer zastąpi Sally Hawkins w roli Mary Brown.