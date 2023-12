Paddington: The Musical - trwają prace. Miś zaśpiewa!

Źródło: materiały prasowe

Uwielbiany przez publiczność Miś Paddington tym razem podbije deski sceny muzycznej wraz z nowym musicalem Paddington: The Musical. Produkować będą Sonia Friedman Productions, Studiocanal oraz Eliza Lumley Productions. Nowy projekt będzie bazować zarówno na oryginalnej twórczości Michaela Bonda, ale też na serii nagradzanych filmów. Muzykę i teksty napisze Tom Fletcher z zespołu McFly, Jessica Swale odpowiadać będzie za scenariusz, a całość wyreżyseruje Luke Sheppard. Premiera ma się odbyć w 2025 roku w Wielkiej Brytanii.

Paddington: The Musical - o filmie

W oświadczeniu Friedman i Lumley napisano:

To wielki zaszczyt móc stworzyć nowy musical o tym cudownym i kochanym małym misiu z tak wspaniałym zespołem. Magią Paddingtona jest to, że dzięki jego niewinności widzi on wszystko to, co najlepsze w ludzkości. Przypomina nam, że miłość i dobro względem drugiego człowieka są w stanie zatriumfować jeśli otworzymy nasze serca i umysły na siebie nawzajem. Nie możemy się doczekać, żeby przedstawić na scenie Paddingtona, jego kolejny przygody, wpadki z rodziną Brownów i innych postaci z książek Michaela Bonda. Mamy nadzieję inspirować publiczność w każdym wieku i dać im szczęście, piękno i resztę wartości, które przekazuje Paddington.

Ann Marsh, CEO Studiocanal dodała:

Nie moglibyśmy być szczęśliwsi widząc Paddingtona na scenie pod kierownictwem wizjonerskiego, kreatywnego zespołu z Sonią i Elizą na czele. Obie otworzyły swoje serca, żeby pokazać swoje zrozumienie i pasję, które z pewnością będzie widać na scenie i które zapewnią, że kolejne przygody Paddingtona, stworzonego przez Michaela Bonda 60 lat temu, będą nadal czarować publiczność na nowe i innowacyjne sposoby.