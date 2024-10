Pieśń krwi: epicka powieść fantasy Anthony'ego Ryana właśnie trafiła do księgarń

Fabryka Słów

Pieśń krwi to pierwszy tom trylogii fantasy Anthony'ego Ryana. Seria Kruczy cień opowiada historię Vaelina Al Sorny, który jako dziecko trafia do szkoły zakonu-wojowników i przez lata, w bezwzględnym szkoleniu, zdobywa potężne umiejętności, przyjaciół i sojuszników. To wszystko będzie konieczne, bo szybko zostanie wplątany w wir intryg, polityki i wojen.

To drugie, poprawione wydanie serii Ryana w Polsce. Wydawnictwo Fabryka Słów planuje wydać całą trylogię w krótkim okresie czasu. Pieśń krwi dziś trafiła do sprzedaży, Lord wieży planowany jest na listopad, a finałowa część - Królowa Ognia - na styczeń przyszłego roku.

Pieśń krwi została wydana w oprawie zintegrowanej i liczy 768 stron.

Pieśń krwi - opis i okładka

Źródło: Fabryka Słów

Szósty Zakon dzierży miecz sprawiedliwości i uderza we wrogów Wiary i Królestwa.

Vaelin Al Sorna jako dziesięciolatek trafia do Szóstego Zakonu. Zostaje wyszkolony i zahartowany do surowego życia i poświęcenia się walce jako Wojownik Wiary. Teraz nie ma żadnej rodziny poza Zakonem. Przez długie lata brutalnego szkolenia pielęgnuje w sobie nienawiść do ojca, który odebrał mu nie tylko prawa przyznane z urodzenia, ale skazał go na życie, na jakie nie był gotowy. Wplątany w krwawe wojny i polityczne intrygi, pod ogromnym wpływem i na usługach błyskotliwego króla Janusa, Vaelin ma zmierzyć się z własną przyszłością, która zmieni nie tylko losy Królestwa, ale i całego świata.

Pragnienie nic nie znaczy. Przeznaczenie jest wszystkim. Jesteś igraszką losu.