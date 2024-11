Piękne i porzucone. Oto niewykorzystane plakaty z Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie

fot. materiały prasowe

O zwieńczeniu Gwiezdnej Sagi można powiedzieć wiele, ale dla niewielu osób było ono faktycznie w pełni udane. Widać to po recenzjach przede wszystkim krytyków. W serwisie Rotten Tomatoes Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie może się "pochwalić" wynikiem na poziomie kolejno 51% od krytyków. Znacznie lepszy wynik widnieje obok licznika fanów - 86%. Film ledwo przekroczył próg miliarda dolarów w ogólnoświatowym box office. Dla innych produkcji byłby to ogromny sukces, ale dla Trylogii Sequeli był to najniższy wynik. Poprzednie dwa filmy zarobiły znacznie więcej. Sam miliard to zasługa dobrej i obszernej kampanii promocyjnej, której relikty da się znaleźć do dziś.

Film przechodził za kulisami przez wiele problemów i zmian, podobnie do całej Trylogii Sequeli. Po czasie dowiadujemy się jeszcze więcej o pomysłach, które różni twórcy mieli na zakończenie 9. części tego uniwersum. Wielu fanów uważa, że te porzucone pomysły były znacznie ciekawsze od tego, co ostatecznie dostaliśmy.

W sieci tym razem pojawiły się nie informacje na temat porzuconych pomysłów, ale... porzucone plakaty. Na pierwszy rzut oka widać, że dotyczą one tej wersji filmu, która ostatecznie trafiła do kin, ale ich samych nie dało się przedtem nigdzie zobaczyć. A Wam się podobają?

