Piła 10 - John Kramer tym razem jest bohaterem. Twórcy tłumaczą Meksyk

Kevin Greutert, reżyser filmu Piła 10 oraz producent Oren Koules brali udział w konwencie horrorów Midsummer Scream 2023. Tam też omawiano podczas Q&A nadchodzący film Piła 10. Padło pytanie, dlaczego akurat wybrano Meksyk.

Piła 10 - szczegóły

Tłumaczą, że z Meksykiem jest związana określona mitologia i to miasto ma w sobie pewną grozę. Te wszystkie aspekty pasowały im do historii. Tym samym jest to pierwsza odsłona serii, która klarownie mówi, w jakim miejscu się rozgrywa.

- Meksyk jest bardzo egzotycznym miejscem, więc John Kramer będzie jak ryba bez wody. To była kombinacja różnych czynników.

Do tego czerpali z dobrodziejstw meksykańskiego kina oraz zatrudnili do pracy lokalną ekipę. Zamierzają też w jakiś sposób oddać hołd wszystkim poprzednim częścią serii.

Piła 10

Twórcy też potwierdzają, że w odróżnieniu od poprzednich odsłon w tej części zdecydowanie protagonistą jest John Kramer. Stąd też jest go tu więcej, niż ostatnich siedmiu częściach razem wziętych. Postać udaje się do Meksyku, by poddać się eksperymentalnej kuracji, która okazuje się oszustwem, więc Kramer pokaże opracwcom prawdziwe cierpienie.

- To jest historia Johna Kramera jako człowieka, nie Jigsawa. Dojdziemy do tego, zaufajcie mi, ale ważny jest człowiek, jego lęki i to, co dzieje się w jego życiu.

Reżyser potwierdził, że Amanda Young (Shawnee Smith) powraca w tej części i ma ważną rolę do odegrania. Pamiętamy, że była ona uczennicą Kramera.

Piła 10 - premiera we wrześniu 2023 roku.