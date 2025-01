Kieran Culkin chciał zrezygnować z Prawdziwego bólu tuż przed zdjęciami. Film uratowała... Emma Stone

fot. materiały prasowe

Prawdziwy ból to jeden z najlepszych filmów 2024 roku, który wedle przewidywań może zamieszać na Oscarach 2025. Produkcja w reżyserii Jessego Eisenberga i z towarzyszącym mu w scenach Kieranem Culkinem zbierała pochwały od krytyków i publiczności. To zaowocowało, ponieważ podczas rozdania Złotych Globów to właśnie Culkin otrzymał jednego z nich.

Okazało się jednak, że było bardzo blisko, żeby z jego powodu nie doszło do realizacji tej produkcji. Jesse Eisenberg w rozmowie z Colliderem zdradził, że Culkin niemal odszedł z produkcji na dwa tygodnie przed rozpoczęciem zdjęć w Polsce. Kto go powstrzymał i... jak?

Kieran próbował zrezygnować z filmu na dwa tygodnie przed rozpoczęciem się zdjęć. Wydaliśmy już pieniądze na film, a on próbował zrezygnować w Nowym Jorku. To wtedy jedna z naszych producentek, Emma Stone, właściwie go zaszantażowała do powrotu za moimi plecami. Dosłownie zabrała go z pokładu samolotu, w którym był z dziećmi i poleciała z nim do Polski. Mam nagranie, jak trzyma za rękę jego dziecko. To było dowodem, że wszystko się udało. Chociaż i tak spóźnił się na próby.

