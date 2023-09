Piła 10 - nowy klip. Tortury w stylu serii

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Piła 10 coraz bliżej. W ramach promocji nowy klip trafił do sieci, a w nim Billy, czyli przerażający pomocnik Jigsawa i ikona franczyzy. W klipie widzimy nowe postaci, krzesło elektryczne i tortury w stylu całej serii. Widać, że klimat Piły został zachowany tak, jak fani lubią.

Piła 10 - fragment

Piła 10

Piła 10 - fabuła

John Kramer (Tobin Bell) powraca. Najbardziej przerażająca część serii PIŁA ujawnia nieznany i wyjątkowo osobisty rozdział gry Jigsawa. Akcja filmu rozgrywa się między wydarzeniami z najsłynniejszych i najkrwawszych części cyklu: PIŁA I i II. Cierpiący na chorobę nowotworową John wyrusza do Meksyku, by poddać się eksperymentalnemu leczeniu, które jest dla niego ostatnią szansą na przeżycie. Po zabiegu odkrywa, że padł ofiarą medycznych oszustów, którzy zbijają majątek na ludzkim cierpieniu. Nie wiedzą, że zadarli z człowiekiem, który w kwestiach cierpienia jest ekspertem. John zabiera się do pracy konstruując zestaw najbardziej skomplikowanych, szalonych i okrutnych pułapek jakie kiedykolwiek widzieliście. Lekarze bez serca poddani zostaną terapii szokowej stając się ofiarami najbardziej krwawej zemsty w historii kina. [opis dystrybutora Helios]

Piła 10 - premiera kinowa 29 września 2023 roku.