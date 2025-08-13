Jeden szczegół z planu Spider-Mana 4 wywołał masę domysłów. Słynna antybohaterka nadciąga?

Marvel/Sony

Reklama

W tym tygodniu do sieci trafiły pierwsze materiały z planu Spider-Mana 4. Prawdziwą furorę zrobił słynny już czołg, do którego próbował włamać się tytułowy bohater. W ciągu ostatnich dni pojawiło się kilka teorii na temat tego, do kogo należy rzeczony pojazd. Symbol przypominający diabła budził skojarzenia z kierowaną przez Mr. Negative'a grupą Inner Demons, część scooperów wychodziła natomiast z założenia, że porusza się nim Frank Castle aka Punisher.

Teraz jednak rzucono nowe światło na całą kwestię. Na czołgu odnaleziono bowiem kolejny istotny szczegół - symbol pantery. Najpopularniejsze są dwie możliwości: albo to zapowiedź pojawienia się w filmie grupy ThunderCats, albo subtelne odwołanie do postaci Felicii Hardy aka Black Cat, długo wyczekiwanej w MCU; przypomnijmy, że w kontekście wcielenia się w nią wymieniano m.in. Sydney Sweeney.

ROZWIŃ ▼

Do tego wszystkiego dochodzi fakt, że zdjęcia z planu, na których zobaczyliśmy Sadie Sink, okazały się fałszywe. Scooper MyTimeToShineHello zdołał ustalić, że znana ze Stranger Things aktorka, która w filmie Spider-Man: Całkiem nowy dzień pojawi się w tajemniczej roli, na razie nie jest obecna na planie zdjęciowym.

Ranking najbardziej emocjonalnych momentów w MCU. Tak Marvel wzrusza do łez

Spider-Man: Całkiem nowy dzień ma zadebiutować w kinach 31 lipca przyszłego roku.