Jeden szczegół z planu Spider-Mana 4 wywołał masę domysłów. Słynna antybohaterka nadciąga?
Na planie filmu Spider-Man 4 zauważono pewien detal, który wywołał w sieci lawinę spekulacji. Część internautów wierzy, że zapowiada on nadejście długo wyczekiwanej postaci - słynnej antagonistki znanej z komiksów o Pajączku.
Na planie filmu Spider-Man 4 zauważono pewien detal, który wywołał w sieci lawinę spekulacji. Część internautów wierzy, że zapowiada on nadejście długo wyczekiwanej postaci - słynnej antagonistki znanej z komiksów o Pajączku.
W tym tygodniu do sieci trafiły pierwsze materiały z planu Spider-Mana 4. Prawdziwą furorę zrobił słynny już czołg, do którego próbował włamać się tytułowy bohater. W ciągu ostatnich dni pojawiło się kilka teorii na temat tego, do kogo należy rzeczony pojazd. Symbol przypominający diabła budził skojarzenia z kierowaną przez Mr. Negative'a grupą Inner Demons, część scooperów wychodziła natomiast z założenia, że porusza się nim Frank Castle aka Punisher.
Teraz jednak rzucono nowe światło na całą kwestię. Na czołgu odnaleziono bowiem kolejny istotny szczegół - symbol pantery. Najpopularniejsze są dwie możliwości: albo to zapowiedź pojawienia się w filmie grupy ThunderCats, albo subtelne odwołanie do postaci Felicii Hardy aka Black Cat, długo wyczekiwanej w MCU; przypomnijmy, że w kontekście wcielenia się w nią wymieniano m.in. Sydney Sweeney.
Do tego wszystkiego dochodzi fakt, że zdjęcia z planu, na których zobaczyliśmy Sadie Sink, okazały się fałszywe. Scooper MyTimeToShineHello zdołał ustalić, że znana ze Stranger Things aktorka, która w filmie Spider-Man: Całkiem nowy dzień pojawi się w tajemniczej roli, na razie nie jest obecna na planie zdjęciowym.
Ranking najbardziej emocjonalnych momentów w MCU. Tak Marvel wzrusza do łez
Spider-Man: Całkiem nowy dzień ma zadebiutować w kinach 31 lipca przyszłego roku.
Źródło: comicbookmovie.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
12
sie
Echoes of the End
12
sie
Głęboko pogrzebany i inne opowiadania
12
sie
Księga Innych Miejsc
12
sie
Generacje
12
sie
Polowanie na czarownice w Polsce w XVI-XVIII wieku
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1982, kończy 43 lat
ur. 1979, kończy 46 lat
ur. 1955, kończy 70 lat
ur. 1975, kończy 50 lat
ur. 1962, kończy 63 lat