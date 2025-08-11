Idź na całość: data premiery programu już znana. Kiedy pierwszy odcinek?

fot. Materiały prasowe TTV

Idź na całość powraca na antenę polskiej telewizji po 24-letniej przerwie. Nagrania nowych odcinków, które poprowadzi duet prowadzących - Zygmunt Chajzer i Robert Motyka - rozpoczęły się w połowie lipca 2025 roku. W programie zmieniła się także scenografia. Bramki są większe niż przed laty i mają bardziej zaokrąglone kształty. Zonk będzie ukrywał się teraz w fioletowym, a nie jak dotychczas czarnym worku. Jego kolor pozostaje czerwony, ale sylwetka kota jest wydłużona, a pyszczek zaokrąglony. Wiadomo, że nagrody skrywane w bramkach będą dostosowane do obecnych czasów. Będzie można wygrać m.in. wycieczki zagraniczne, telefony czy telewizory.

Przypomnijmy, że Idź na całość oferuje wachlarz gier – od zgadywanek po interaktywne pojedynki z publicznością – a wszystko to w zawrotnym tempie, które nie pozwala oderwać wzroku od ekranu. Kulminacją każdego odcinka jest Wielki Finał, w którym jeden z uczestników może wymienić wszystkie dotychczasowe wygrane na tajemnicze nagrody. Czy opłaci się ryzyko? Czy uczestnik odejdzie z główną nagrodą, czy z pustymi rękami? Najnowsza odsłona teleturnieju już jesienią tego roku zadebiutuje na antenie TTV. Kiedy pierwszy odcinek?

Idź na całość: kiedy premiera nowej odsłony programu?

Program Idź na całość można oglądać od niedzieli 7 września 2025 roku na antenie TTV o 16:00. Nowe odcinki będą emitowane co tydzień.