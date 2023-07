Piła 10 - pierwsze zdjęcie. Zapowiadają się powroty, z których fani będą zadowoleni

fot. materiały prasowe

Na rozpoczynającym się Comic-Conie w San Diego Lionsgate wypuściło pierwsze zdjęcie, będące zapowiedzią Piły 10, na którym widać Jigsawa. Obecność bohatera na zdjęciu wywołała szał w mediach społecznościowych.

W komunikacie prasowym czytamy:

John Kramer (Tobin Bell) powraca. Najbardziej niepokojąca część serii Piła eksploruje niewypowiedziany rozdział najbardziej osobistej gry Jigsawa. Akcja toczy się pomiędzy wydarzeniami z Piły I i II , a chory i zdesperowany John podróżuje do Meksyku na ryzykowną i eksperymentalną procedurę medyczną w nadziei na cudowne wyleczenie jego raka – tylko po to, by odkryć, że cała operacja jest oszustwem mającym na celu oszukanie najbardziej bezbronnych. Uzbrojony w nowy cel, niesławny seryjny morderca powraca do swojej pracy, odwracając sytuację oszustów w swój charakterystyczny, instynktowny sposób za pomocą przebiegłych, nienormalnych i pomysłowych pułapek.

fot. materiały prasowe

Piła X - decyzje z myślą o fanach

O powrocie Tobina Bella mówił w ubiegłym roku reżyser Darren Lynn Bousman. Wspominał, że do końca zastanawiali się czy Bell powinien powrócić do roli Jigsawa. Dodał także:

Nikt nie może konkurować z Tobinem Bellem, to on jest Jigsawem i nie ma sposobu, aby sprostać temu, co wnosi na ekran, więc nie chciałem tego spieprzyć, nie chciałem tego zrobić. Czułem, że próba zrobienia tego byłaby krzywdą dla tego filmu i poprzednich filmów.

Oprócz powrotu Bella powraca także reżyser jednej z poprzednich części. Producenci Piły, Mark Burg i Oren Koules napisali w poprzednim komunikacie prasowym:

Wysłuchaliśmy tego, o co prosili fani, i ciężko pracujemy, planując film, który pokochają zarówno miłośnicy Piły , jak i fani horrorów. Częścią tego jest przekazanie sterów Kevinowi Greutertowi, reżyserowi Piły VI, który wciąż jest jednym z ulubieńców fanów w całej serii. Więcej szczegółów zostanie ujawnionych wkrótce.

Piła 10 ma trafić do kin 29 września 2023 roku.