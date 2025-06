Piła - ważna aktualizacja. To studio odkupiło prawa do kultowej serii!

fot. materiały prasowe

Blumhouse przejmuje prawa do Piły od Marka Burga i Orena Koulesa z Twisted Pictures. Ta umowa ponownie połączy także Jamesa Wana – który wyreżyserował pierwszą część w 2004 roku i był współautorem scenariusza z Leigh Whannell, a także pełnił stanowisko producenta wykonawczego przy pozostałych częściach – z IP. Lionsgate będzie nadal zaangażowane w rozwój franczyzy i posiada 50% udziałów.

Blumhouse - krótki przewodnik

Blumhouse to studio założone w 2000 roku. Jeśli chodzi o ich najnowsze projekty, mają na koncie takie filmy jak M3GAN, Czarny telefon i Pięć koszmarnych nocy. Ich największym sukcesem zostaje jednak prawdopodobnie niskobudżetowy hit Paranormal Activity. Blumhouse brało również udział w produkcji głośnych horrorów Uciekaj! i To myw reżyserii Jordana Peele'a. Czas pokaże, co wyczarują w uniwersum Piły.

Piła - co się dzieje we franczyzie?

Na razie nie powstaje żaden nowy film z uniwersum Piły. W fazie rozwoju była przez pewien czas Piła XI z datą premiery na wrzesień 2025 roku. Patrick Melton i Marcus Dunstan przygotowali scenariusz, a Kevin Greutert miał wyreżyserować projekt. Ostatecznie został jednak wstrzymany – ponoć Lionsgate i producenci franczyzy mieli na niego inne wizje, które ze sobą kolidowały. Teraz, gdy Blumhouse odkupiło prawa do serii od Twisted Pictures, to zapewne tylko kwestia czasu, aż zostanie ogłoszony nowy projekt.