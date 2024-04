Pingwin - bez tej osoby nie istniałby serial. Colin Farrell o nakładaniu charakteryzacji

Fot. Materiały prasowe

Pingwin to jeden z najbardziej wyczekiwanych seriali tej jesieni. W tytułową postać ponownie wcielił się Colin Farrell, który niedawno udzielił wywiadu Entertainment Tonight, promując nadchodzący serial pt. Sugar od Apple TV+.

Pingwin - bez charakteryzacji nie byłoby serialu

W rozmowie aktor pochwalił Mike’a Marino, odpowiadającego za charakteryzację, która sprawiła, że wygląda nie do poznania.

Nigdy wcześniej nie czułem, że postać, którą gram nie należy do mnie, bardziej niż ta. Szczerze mówiąc to ten serial nie istniałby, gdyby Mike Marino nie stworzył oblicza tego gościa.

Następnie zdradził, ile trwała całkowita przemiana w Oswalda Cobblepota, podczas kręcenia serialu.

Każdego ranka spędzałem na fotelu do charakteryzacji trzy godziny, co jest w porządku, ponieważ uwielbiam naszą ekipę. Byli ludzie, którzy przygotowywali brwi w Los Angeles i je nam wysyłali. Był też ktoś, kto robił zęby i była cała grupa ludzi, którzy zebrali się, aby to stworzyć. Potrzebne było do tego wielu ludzi. Uwielbiałem nad tym pracować. To było niesamowite.

Serial będzie liczyć 8 odcinków, które trafią na platformę HBO Max. W obsadzie oprócz Farrella w roli Pingwina są: Michael Kelly jako Johnny Vitti, Cristin Milioti jako Sofia Falcone, Michael Zegen jako Alberto Falcone i Clancy Brown jako Salvatore Maroni. Ponadto w serialu występują Jared Abrahamson, Rhenzy Feliz, Shohreh Aghdashloo, Deirdre O’Connell, Carmen Ejogo, François Chau, Theo Rossi i David H. Holmes.

Pingwin - zdjęcia

The Penguin

Pingwin - co wiadomo o serialu?

Historia rozgrywa się tuż po wydarzeniach z filmu Batman. Po śmierci gangstera Carmine'a Falcone'a (John Turturro) w Gotham jest pustka na szczeblach władzy w przestępczym świecie. Pingwin chce przejąć prym i rządzić miastem, ale ma konkurencję w postaci Sofii Falcone, córki zmarłego gangstera, która będzie jego wrogiem i antagonistką.

Matt Reeves, Dylan Clark Farrell i Lauren LeFranc są producentami wykonawczymi. LeFranc pełni rolę showrunerki i scenarzystki. Craig Zobel ma wyreżyserować dwa odcinki.