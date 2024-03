Pingwin - Colin Farrell zapowiada serial: "Niesamowicie brutalny i mroczny"

W tym roku DC zaserwuje nam Pingwina, czyli spin-off Batmana Matta Reevesa, skupiający się na jednym z najbardziej nikczemnych złoczyńców tego uniwersum. W wywiadzie dla MovieZine, Colin Farrell ujawnił, czego widzowie mogą się spodziewać po nadchodzącym serialu. Jedno jest pewne - atmosfera w Gotham będzie przesiąknięta mrokiem.

- Jest mrocznie, to mogę ci powiedzieć. Jest naprawdę mroczny, dość ciężki - na pewno trudno się go tworzyło. Co nie znaczy, że nie bawiłem się dobrze. Naprawdę świetnie mi się pracowało nad tym. Ale jest niesamowicie brutalny. Przedstawia drogę jednego mężczyzny do tego, o czym zawsze marzył, czyli do zdobycia określonej władzy lub statusu społecznego. Śmierć Carmine'a Falcone'a na końcupozostawiła Gotham z luką do wypełnienia. Dlatego jest wielu ludzi, którzy pragną zdobyć tę siłę. Oswald również próbuje wspiąć się na szczyt, a czyhają na niego zdumiewające przeszkody.