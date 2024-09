Pingwin - dlaczego Batman nie pojawi się w serialu, który jest "pomostem" między filmami?

Fot. Materiały prasowe

Od kiedy ogłoszono prace nad serialem Pingwin - bezpośrednią kontynuacją filmu Batman od Matta Reevesa - fani zaczęli zastanawiać się, czy pojawi się cameo Mrocznego Rycerza. Choć wiele przecieków mówiło, że Robert Pattinson rzeczywiście wskoczył w kostium i odwiedził plan zdjęciowy, to niedawno twórcy produkcji kategorycznie zdementowali te plotki. Teraz wyjaśnili, dlaczego nie czuli potrzeby, by obrońca Gotham pojawił się we własnej osobie.

Pingwin - dlaczego Batman nie pojawi się w serialu?

Showrunnerka Lauren LeFranc w rozmowie z CinemaBlend wyjaśniła, że jednym z powodów, dla których Batman nie pojawi się w serialu Pingwin, jest fakt, że Mroczny Rycerz nie traktuje go poważnie.

To ciekawe, ponieważ z Mattem Reevesem rozmawialiśmy o tym, że jego wersja Gotham jest bardzo zakorzeniona w rzeczywistości. W związku z tym Batman nie jest wszędzie - to ogromne miasto! W dodatku już w filmie zostało powiedziane, że nie poświęca zbyt wiele uwagi Ozowi. Nie uważa, że jest kimś, na kogo warto mieć oko. Więc szczerze mówiąc nie myśleliśmy w tym kontekście, że Batman będzie obserwować. Skupiliśmy się na śledzeniu naszych postaci w naszym serialu.

Oczywiście, część fanów i tak sądzi, że twórcy mogą chcieć utrzymać cameo w tajemnicy, by było niespodzianką. W końcu już wcześniej zostało powiedziane, że Pingwin ma być "pomostem" pomiędzy obiema częściami Batmana, więc takie cameo miałoby sens. Jednak tłumaczenie showrunnerki na pewno jest przekonujące - już w filmie pokazano, że Mroczny Rycerz, Jim Gordon, a nawet inni gangsterzy nie traktują poważnie Oza. Ważną częścią serialu jest w końcu pokazanie, jak ten drobny przestępca próbuje wygrać walkę o władzę w Gotham i udowodnić, że nie można go lekceważyć.

Pingwin - zdjęcia

Pojawiły się także nowe zdjęcia, promujące serial. Możecie je zobaczyć poniżej razem z grafikami, które pokazano już wcześniej.

