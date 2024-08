Czy w serialu Pingwin pojawi się cameo Batmana? Twórcy dali jednoznaczną odpowiedź

Pingwin to nowy serial ze świata DC, który będzie bezpośrednią kontynuacją Batmana w reżyserii Matta Reevesa, a także wstępem do sequela filmu. Twórcy jednak oficjalnie potwierdzili, że mimo tego ścisłego połączenia, nie pojawi się cameo Mrocznego Rycerza.

"Nie mam poczucia, że ​​brakuje w nim czegoś fundamentalnego" - powiedział Matt Reeves, który jest producentem wykonawczym serialu, w rozmowie z magazynem SFX. - "Czuję, że to przedłużenie tego, co już zasadniczo istnieje. Wiemy, że to świat Batmana."

"Idziesz inną ulicą, ale wciąż widać w niej cień Batmana i Riddlera. Widmo wszystkiego, co wydarzyło się w filmie, nadal jest obecne w serialu. [...] Właśnie w tym miejscu zaczynamy."