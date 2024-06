Pingwin - jest kolejny zwiastun i miesiąc premiery! Nowe światło na wydarzenia po Batmanie

Max

Pingwin nadciąga z zupełnie nowym zwiastunem - do sieci właśnie trafił drugi już trailer produkcji platformy Max. Utrzymany w mrocznej tonacji materiał wyjawia jednocześnie miesiąc premiery: będzie to wrzesień 2024 roku. Dowiadujemy się z niego o wiele więcej na temat wydarzeń, które rozegrały się w zapoczątkowanym przez Matta Reevesa uniwersum po tym, co zobaczyliśmy w filmie Batman.

Zwiastun potwierdza, że po śmierci Carmine'a Falcone władzę nad światkiem przestępczym Gotham przejął właśnie Oswald Cobblepot. Jak zobaczycie jednak niżej, jego pozycja jest nieustannie zagrożona:

Pingwin - nowy zwiastun serialu Max

Serial Pingwin będzie liczył 8 odcinków. W tytułowej roli powróci Colin Farrell. Poza nim w obsadzie są także: Cristin Milioti (Sofia Falcone), Rhenzy Feliz (Victor Aguilar), Michael Kelly (Johnny Viti), Shohreh Aghdashloo (Nadia Maroni), Deirdre O'Connell (Francis Cobb), Clancy Brown (Salvatore Maroni), James Madio ( Milos Grapa), Scott Cohen (Luca Falcone), Michael Zegen (Alberto Falcone), Carmen Ejogo (Eve Karlo) i Theo Rossi (Dr. Julian Rush).

