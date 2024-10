Pingwin ze zwiastunem drugiej połowy sezonu. Emocje sięgają zenitu

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe

Na New York Comic Conie zaprezentowano zwiastun drugiej połowy serialu Pingwin. Podczas panelu pokazano, czego widzowie mogą oczekiwać, a ich apetyty są coraz większe. Czwarty odcinek ma obecnie na IMDb ocenę 9,5/10 i jest to jeden z najlepiej ocenianych odcinków w historii seriali.

Pingwin – zwiastun drugiej połowy sezonu

Pingwin (Colin Farrell) i Sofia Falcone (Cristin Milioti) stają się przeciwnikami, a w zwiastunie widzimy, że są gotowi do tego, by rozpocząć między sobą wojnę o kontrolę nad przestępczą częścią Gotham. Sofia Falcone ma także dodatkową motywację – zemstę na swoim byłym kierowcy za morderstwo jej brata, Alberto. Walka staje się tym bardziej napięta, gdy bohaterka przyznaje, że zamierza zabić Oza, a potem przejąć miasto. Już w pierwszej połowie sezonu śledzimy pogoń tej dwójki za władzą, a wszystko wskazuje na to, że teraz ta rywalizacja będzie jeszcze bardziej napięta.

Pingwin – fabuła, gdzie oglądać?

Po śmierci szefa mafii Pingwin próbuje wykorzystać sytuację w Gotham, aby przejąć władzę nad przestępczym półświatkiem w mieście. Okazuje się jednak, że taki sam plan ma Sofia Falcone, której świat wywrócił się do góry nogami po śmierci ojca.

Pierwsze cztery odcinki serialu są już dostępne na platformie Max. Kolejne pojawiają się co tydzień w poniedziałki.