Piotruś Pan - Dzwoneczek otyłą narkomanką. Twórca krwawego Puchatka tworzy swoje uniwersum horrorów

fot. Disney

Reżyser kontrowersyjnego Puchatek: Krew i miód pracuje nad nowym horrorem. Na warsztat wziął kolejną bajkę, czyli Piotrusia Pana. Filmowiec zapowiedział, że w filmie zobaczymy Dzwoneczka jako dochodzącą do siebie narkomankę. Poznajcie szczegóły na temat projektu poniżej.

The Hollywood Reporter już jakiś czas temu poinformowało o tym, że niezależny twórca Rhys Frake-Waterfield ogłosił, że wraz z ekipą filmową Jagged Edge pracuje nad kolejnym projektem po Puchatku: Krew i miód, który wzbudził spore zainteresowanie internautów przez niekonwencjonalne przedstawienie uwielbianych z dzieciństwa postaci. Wygląda na to, że tym razem postanowił wykorzystać tę samą taktykę, ponieważ jego nowy horror będzie dotyczyć bajki Piotruś Pan. Co wiemy?

Piotruś Pan - Dzwoneczek otyłą narkomanką

Przede wszystkim reżyser zapowiedział, że Dzwoneczek będzie "bardzo otyłą" i dochodzącą do siebie narkomanką. Takie przedstawienie bohaterki diametralne różni się od tego, jak została pokazana wróżka w filmie Piotruś Pan. Warto jednak przypomnieć, że bajka, nawet bez zmian Rhysa Frake-Waterfielda, ma mroczne elementy: w sztuce scenicznej Barriego z 1904 roku Piotruś Pan zabijał chłopców, kiedy zaczynali się starzeć, a Dzwoneczek była chciwa i zazdrosna, więc chciała zaszkodzić Wendy.

Twórca krwawego Puchatka tworzy kinowe uniwersum horrorów

Rhys Frake-Waterfield planuje stworzyć całe swoje kinowe uniwersum - o wiele tańsze i straszniejsze niż MCU. Po sukcesie filmu Puchatek: Krew i miód myślu o następnych krwawych adaptacjach klasyków z dzieciństwa. Oprócz Piotrusia Pana filmowiec opowiadał też o projekcie Bambi: The Reckoning, w której znany jelonek jest bezlitosną maszyną do zabijania.

Puchatek: Krew i miód

Pomysł jest taki, by wszyscy filmowi bohaterowie dzielili jedno uniwersum, dzięki czemu można tworzyć z nimi crossovery, na przykład Bambi kontra Puchatek. Rhys Frake-Waterfield wyjaśnił też, że nie chcą adaptować jedynie postaci z Disneya, ale także miejskich legend i baśni.