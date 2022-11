Twórca horroru o Kubusiu Puchatku bierze się za kolejną postać z bajek. Tym razem to Piotruś Pan

fot. Disney

Winnie-The-Pooh: Blood and Honey to nadchodzący horror, który wywraca historię Kubusia Puchatka i zmienia ją w krwawy slasher. Obraz trafi w lutym 2023 roku do kin. Jednak przy okazji ogłoszenia premiery produkcji ujawniono, że reżyser, Rhys Frake-Waterfield, pracuje również nad filmem o innej kultowej postaci z bajek.

Twórca zapowiedział projekt pad roboczym tytułem Peter Pan: Neverland Nightmare. Będzie on dotyczył Piotrusia Pana. Podobnie jak w przypadku opowieści o Kubusiu Puchatku, reżyser wykręci oryginalną historię zmieniając ją na modłę horroru. Szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy.

Fot. Materiały prasowe

Winnie-The-Pooh: Blood and Honey - o czym film?

W Winnie-The-Pooh: Blood and Honey śledzimy losy Kubusia Puchatka i Prosiaczka, którzy zdziczeli po tym, jak Krzyś przestał ich odwiedzać. To doprowadziło do tego, że obydwaj bohaterowie wpadli w morderczy szał i zabili resztę swoich przyjaciół. Po latach Krzyś wraz ze swoją żoną wraca do Stumilowego Lasu. Na miejscu będą musieli zmierzyć się z krwiożerczymi Kubusiem i Prosiaczkiem.