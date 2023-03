Piotruś Pan i Wendy - tak wygląda aktorski Smee. Nie jest taki jak w animacji!

fot. materiały prasowe

Disney oficjalnie opublikował zdjęcie z filmu Piotruś Pan i Wendy na którym widnieje popularny Smee. W tę rolę w widowisku wciela się Jim Gaffigan i wygląda na to, że nie będzie taki jak w animacji. Zdjęcie wyraźnie sugeruje, że Smee będzie niedosłyszący, bo używa narzędzia zwanego trąbka do ucha, które ma mu pozwolić lepiej słyszeć. Tego typu wersji Smee do tej pory nie było.

Piotruś Pan i Wendy - zdjęcie

Piotruś Pan i Wendy - Smee

Piotruś Pan i Wendy to nie remake animacji

Twórcy otwarcie mówią, że inspirują się oryginalną historią J.M. Barry'ego, ale to nie przeszkadza im w tworzeniu na ekranie wizualnych nawiązań do disneyowskiej animacji. Jim Gaffigan w rozmowie z Cinemablend zapowiada, że jego postać oraz relacja z Kapitanem Hakiem (Jude Law) będzie wyglądać zupełnie inaczej niż z animacji. Zapowiada dużo kompleksowości w relacjach i określone powody za tym stojące. Obiecuje, że w tym aspekcie to coś wyjątkowego, czego nie było w poprzednich filmach.

W rolę Piotrusia Pana wciela się Alexander Molony, a jako Wendy zobaczymy Ever Anderson. Jude Law natomiast wciela się w kapitana Haka, a Yara Shahidi (Grown-ish) gra Dzwoneczka. W obsadzie są także Joshua Pickering, Jacobi Jupe, Jim Gaffigan, Noah Matthews Matofsky, Sebastian Billingsley-Rodriguez, Alyssa Wapanatâhk, Felix de Sousa, Molly Parker, Alan Tudyk, Diana Tsoy, Caelan Edie oraz Florence Bensberg. Za kamerą stoi David Lowery

Piotruś i Wendy - premiera 28 kwietnia 2023 roku na Disney+.