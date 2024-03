Piraci z Karaibów - Johnny Depp zagra w nowej części? Plotka daje podpowiedź

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Według niezawodnego Daniela Richtman, Disney wciąż jest zainteresowany, by jednak Johnny Depp powrócił jako kapitan Jack Sparrow. Podkreśla jednak, że jeśli do tego dojdzie, jego postać nie będzie głównym bohaterem historii, ale będzie mieć rolę drugoplanową. Ma to raczej związek z tym, że po latach trzeba trochę odświeżyć tę serię i uniwersum, a to tyczy się też obsady, bohaterów i całej wizji na historię. Ważne jest to, że ta plotka pojawia się regularnie co kilka miesięcy, więc to pokazuje, że to zainteresowanie nadal się nie zmieniło.

Johnny Depp - problemy z karierą

Disney początkowo nie chciał współpracować z Johnnym Deppem, gdy doszło do publicznego procesu i walki z Amber Heard. Co w kontekście ich uniwersalnych treści, skierowanych także do dzieci, nie było dobrym pomysłem, bo między innymi wcześniej pojawiały się informacje o tym, że Depp uderzył Heard. Jednakże, gdy Depp wygrał proces i został oczyszczony z oskarżeń Amber Heard, wszystko się zmieniło. Na razie udało mu się powrócić w jednym francuskim filmie Kochanica króla Jeanne du Barry z 2023 roku. Na razie nie wiadomo, co dalej z karierą Deppa.

Na razie jest to plotka, której nikt nie potwierdza, ani nie dementuje. Disney też nie ujawnił oficjalnych informacji o nowej odsłonie serii Piraci z Karaibów.