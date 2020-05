Piraci z Karaibów - gwiazda Strażników Galaktyki może zastąpić Jacka Sparrowa

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Według nieoficjalnych informacji portalu The Disinsider, którego doniesienia często się sprawdzały, Karen Gillan jest kandydatką do zagrania głównej roli w reboocie Piratów z Karaibów. Na obecną chwilę nie wiadomo, czy rozpoczęto negocjacje kontraktu. Twierdzą, że gwiazda Strażników Galaktyki jest faworytką Disneya do tej roli.

Spekuluje się, że Karen Gillan mogłaby zagrać postać Redd znaną z atrakcji parku rozrywki, na podstawie którego ta seria powstaje. Była ona kobietą, która została porwana przez piratów, a następnie sama została piratką, a nawet współpracowała z kapitanem Barbossą. Podstawą takiej spekulacji są między innymi naturalne rude włosy aktorki, która współgrają z postacią. Według dostępnych informacji Johnny Depp nie powróci jako kapitan Jack Sparrow.

Wiemy, że za sterami filmu stoi Craig Mazin, twórca Czarnobyla, który pracuje nad scenariuszem z Tedem Elliottem, scenarzystą poprzednich części. Jerry Bruckheimer i Chad Oman są producentami.

Gillan znana jest również z serialu Doktor Who oraz serii Jumanji. Data premiery nowych Piratów z Karaibów nie jest znana.