Pizza Hut zachęca do podgrzewania pizzy... konsolą PS5. Powstała specjalna nakładka o nazwie PIZZAWRMR

Pizza Hut najwyraźniej doszło do wniosku, że PlayStation 5 może służyć nie tylko do rozrywki, ale także jako... podgrzewacz do pizzy. Na oficjalnej stronie tej sieci pojawiła się podstrona poświęcona nakładce o nazwie PIZZAWRMR, która ma sprawić, ze danie to pozostanie ciepłe podczas spędzania czasu przed ekranem telewizora czy monitora. System działania jest prosty - ciepło wydmuchiwane z PS5 jest przekazywane do podstawki, na której możemy umieścić danie.

Zainteresowani mogą samodzielnie wydrukować ten nietypowy dodatek do PS5, bo model 3D jest dostępny za darmo do pobrania. Pizza Hut rekomenduje, by do wydrukowania PIZZAWRMR-a wykorzystać filament, który może być wykorzystywany przy kontakcie z żywnością. Należy również pamiętać, że ustawianie czegokolwiek na konsoli PlayStation 5 może mieć negatywny wpływ na chłodzenie konsoli. Warto więc rozważyć, czy utrzymanie ciepła pizzy jest warte takiego ryzyka.