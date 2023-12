Plan wycieczki – najchętniej oglądanym filmem Apple TV+. Platforma zanotowała świetne wyniki

fot. Apple TV+

Plan wycieczki to najnowsza komedia akcji z Markiem Wahlbergiem wyreżyserowana przez Simona Cellana Jonesa. Produkcja zadebiutowała w Apple TV+ w poprzedni piątek i od tego czasu stała się najczęściej oglądanym filmem w historii platformy. Firma nie podała żadnych konkretnych danych, ale Plan wycieczki zaliczył lepszą oglądalność od Misja Greyhound, nagrodzonym Oscarem filmem Coda, a także Randka, bez odbioru z Aną de Armas i Chrisem Evansem.

Apple TV+ - wzrost oglądalności produkcji platformy na całym świecie

Świetnie poradził sobie również trzeci sezon The Morning Show z Jennifer Aniston i Reese Witherspoon w głównych rolach. Serial odnotował wzrost oglądalności o 20% w porównaniu z drugim sezonem. Największy wzrost zanotowano w USA, Kanadzie, Australii, Niemczech, Brazylii, Meksyku, Hiszpanii, Francji i Indiach.

Na przestrzeni tego roku w Apple TV+ pojawiły się takie produkcje, jak Lekcje chemii, Kulawe konie, For All Mankind, Silos, W powietrzu i finałowy sezon Teda Lasso. Wszystkie te produkcje i wiele innych spowodowały wzrost oglądalności platformy w 2023 roku o 42% w porównaniu do poprzedniego roku w ponad 100 krajach. Usługa podwoiła całkowitą liczbę obejrzanych godzin w porównaniu do ubiegłego roku.

Najlepszym nowym serialem dramatycznym pod względem oglądalności okazał się Monarch: Dziedzictwo potworów, który zadebiutował w na platformie w listopadzie. Z kolei największą popularnością wśród seriali limitowanych cieszyły się Lekcje chemii z Brie Larson. Czwarty sezon For All Manking przebił wyniki poprzedniego, zaś trzecia seria Kulawych koni ma szansę stać się najpopularniejszym powracającym serialem dramatycznym w Wielkiej Brytanii, osiągając wzrost o 65% w porównaniu do poprzedniego sezonu.