Planet of the Humans - Michael Moore przedpremierowo publikuje film dokumentalny. Do obejrzenia za darmo

Michael Moore jest producentem wykonawczym filmu dokumentalnego Planet of the Humans (reż. Jeff Gibbins). W przeddzień 50. rocznicy Dnia Ziemi (22 kwietnia) udostępnił go do obejrzenia legalnie w sieci - zupełnie za darmo.

Film w surowy sposób przygląda się bitwie, którą ruch ekologiczny przegrał, zmierzając w dobrą stronę, ale podejmując złe decyzje oraz ulegając interesom korporacyjnym z Wall Street. Moore i Gibbs twierdzą, że zważając na zaistniałą sytuację i ludzi pozamykanych w domach, a także biorąc pod uwagę rolę, jaką ludzie i ich zachowanie odegrali, wpływając na nasze delikatne ekosystemy, konieczność opublikowania filmu stała się zbyt pilna, by czekać do końca roku.

Film jest dostępny za darmo przez 30 dni, licząc od 22 kwietnia 2020 roku. Cała produkcja do obejrzenia poniżej: