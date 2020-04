Marvel - QUIZ: zgadniesz, kto zniknął z tych kadrów? Takiej zabawy z Avengers jeszcze nie było

Avengers: Koniec gry, choć najważniejsza, to tylko jedna z aż 23 odsłon prawdziwego popkulturowego majstersztyku Marvel Studios, znanego jako MCU. Mamy tu do czynienia nie tylko z najbardziej dochodową franczyzą kinową wszech czasów, ale i projektem, który każdego dnia oddziałuje na całe rzesze fanów superbohaterów. Na naszej stronie w ostatnich dniach Mściciele pracują pełną parą; quiz goni quiz, lecz każda z tych zabaw cieszy się wśród Was niesłabnącą popularnością. Teraz czas na coś, czego na naEKRANIE.pl jeszcze nie widzieliście.

Stworzyliśmy bowiem QUIZ, w trakcie przygotowywania którego nieco majsterkowaliśmy przy zdjęciach z poszczególnych filmów Kinowego Uniwersum Marvela... Na każdej z poniższych fotografii za pomocą pikseli ukryliśmy konkretną postać. Czasami rozpoznanie danego bohatera może być dla Was oczywiste, w innym jednak miejscu możecie mieć z tym nie lada problem. Dość powiedzieć, że nasi redaktorzy nie za każdym razem potrafili trafnie odgadnąć, kto został ukryty na zdjęciu.

Będziemy niezwykle wdzięczni za podzielenie się w komentarzach Waszymi wynikami i oceną całej koncepcji quizu - w ten sposób razem sprawdzimy, czy w kwestii spełniania Waszych oczekiwań podążamy właściwą ścieżką. Teraz już czas na Avengers skrywających tajemnice...

