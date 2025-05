Paramount opóźnia swoje dwie animacje. Z kolei Psi Patrol wyjątkowo szybciej

fot. materiały prasowe

Trzeci film o Psim Patrolu, którego fabuła będzie obracać się wokół dinozaurów, zadebiutuje w kinach tydzień wcześniej niż pierwotnie planowano. Nowa data to 24 lipca 2026 roku. Tym samym czworonożni bohaterowie unikną starcia ze Spider-Manem 4 i wielkim powrotem Toma Hollanda w tytułowej roli.

Są jednak też smutne wieści - Paramount Pictures było zmuszone przenieść premiery dwóch wyczekiwanych produkcji. W przypadku produkcji Nickelodeona, The Legend of Aang: The Last Airbender, nastanie półroczne opóźnienie. Nowa data premiery to 9 października 2026 roku. Tym samym film wskoczył na slot pierwotnie przeznaczony dla nowych Wojowniczych Żółwi Ninja, które w tym wypadku zostały przesunięte na 17 września 2027 roku.

Przy okazji ogłoszenia nowych dat premier, w sieci pojawiło się oficjalne logo filmu o Aangu. Zobaczcie je poniżej.

fot. materiały prasowe

Przypomnijmy, że film jest kontynuacją wydarzeń po finale słynnego serialu Nickelodeona. Tym razem protagonista i jego przyjaciele mają być młodymi dorosłymi. Za reżyserię odpowiadają Lauren Montgomery i William Mata.

