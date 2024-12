Reżyser dwóch pierwszych filmów o Harrym Potterze na temat serialu HBO: "Nie wiem, jak coś takiego zrobić"

fot. materiały prasowe

Reklama

Można śmiało powiedzieć, że gdyby nie dwa pierwsze filmy adaptujące książki z serii Harry Potter, to popularność tej marki mogłaby nie być tak ogromna, jak teraz. Chris Columbus wyreżyserował obie te produkcje i zapewnił długoletniość całej serii, która niebawem ma się doczekać serialowego rebootu od HBO. To ogromne przedsięwzięcie, na które wielu fanów patrzy ze sceptycyzmem i brakiem przekonania. Seria filmowa to bezsprzeczny klasyk i świętość, która wielu z nich wprowadziła do tego świata, który pokochali.

A co na temat rebootu sądzi Chris Columbus, bez którego mógłby się on nigdy nie odbyć? Reżyser udzielił wywiadu Empire, gdzie powiedział:

Słuchaj, życzę im powodzenia. Serial pozwala na nakręcenie praktycznie całej książki, co jest ekscytujące. Mogą zrobić rzeczy, na które my nie mogliśmy sobie pozwolić - na przykład Peevesa, którego próbowaliśmy umieścić w pierwszym filmie. Mają przed sobą wyzwanie. W filmach jest pewna jakość stylistyczna, którą trzeba zaakceptować lub od niej odejść. Czy kompletnie zmienią wygląd Hogwartu? Czy użyją motywu przewodniego Johna Williamsa? Nie wiem, jak coś takiego zrobić. Ale nie mogę się doczekać, żeby to zobaczyć.

Najlepsze postacie z Harry'ego Pottera