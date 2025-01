TVN/Gigant Films

Netflix właśnie ogłosił swoje mocarstwowe plany na 2025 rok. Rozesłany dziś do mediów oficjalny komunikat prasowy platformy zapowiada wiele polskich produkcji z kolejnym sezonem serialu 1670 na czele, które w ciągu najbliższych 12 miesięcy zadebiutują w ofercie serwisu. Z ujawnionych informacji wynika również, że nowej kontynuacji doczeka się Planeta Singli, jedna z najpopularniejszych komedii romantycznych w naszym kraju w ostatnich latach.

Wiemy już, że oficjalny tytuł produkcji to Planeta Singli 4: Wyspa, a jej reżyserami są Sam Akina (to on jest także autorem scenariusza) i Michał Chaciński. W obsadzie znaleźli się m.in. Maciej Stuhr, Agnieszka Więdłocha, Weronika Książkiewicz, Piotr Głowacki i Tomasz Karolak. Jak czytamy w oficjalnym opisie filmu:

W czwartej odsłonie uwielbianego hitu para celebrytów, Tomek i Ania, odwiedzają przyjaciela, Marcela, który niedawno zainwestował w hotel na egzotycznej wyspie. Szybko zostają wciągnięci w jego ambitny plan uruchomienia reality show dla singli na wyspie. W miarę jak wizyta postępuje, podejrzewają, że nowy partner Marcela to oszust w stylu Oszusta z Tindera. Wspierany przez znajomego miłośnika teorii spiskowych Bogdana i zniechęcany przez przechodzącą terapię hormonalną Anię, Tomek musi uchronić Marcela przed straszną pomyłką.

Przypomnijmy, że pierwsza Planeta singli zadebiutowała w 2016 roku, a jej kontynuacje weszły do kin w 2018 i 2019 roku - wszystkie z nich fantastycznie radziły sobie w rodzimym box office, bijąc wiele rekordów popularności. 4 lata temu ukazał się z kolei serial-antologia Planeta Singli. Osiem historii.

Planeta Singli 4: Wyspa wejdzie do oferty Netfliksa w 2025 roku.