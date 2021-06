Planeta Singli. Osiem historii - rozpoczęto zdjęcia do nowego serialu CANAL+

Rozpoczęto zdjęcia do projektu. Jako pierwsi na planie produkcji stanęli: Izabela Kuna i Bartłomiej Topa. To główni bohaterowie odcinka serii zatytułowanego Planeta Singli. Historia druga: Zjazd absolwentów, w którym dowiemy się co może się wydarzyć kiedy skonfliktowani mąż i żona pojawiają się na wspólnym zlocie klasowym. Scenariusz napisała Aleksandra Parnowska-Ramsey, a odcinek reżyseruje Aleksandra Terpińska.

Planeta Singli. Osiem historii

Każda z historii cyklu stanowić będzie zamkniętą całość, w każdej znajdziemy nazwiska uznanych aktorów dedykowanych tej jednej opowieści. Każdą wyreżyseruje inny reżyser. Dzięki temu na cykl będzie składało się osiem różnych opowieści miłosnych portretujących współczesny świat, widziany oczami ośmiu twórców.

Producentami serii są Radosław Drabik i Michał Chaciński, którzy stali za sukcesem kinowego pierwowzoru produkcji. Cykl Planeta Singli. Osiem historii powstaje w międzynarodowej koprodukcji CANAL+, Gigant Films i Grupy M7.