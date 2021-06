Kruk. Czorny woron nie śpi - nowe materiały wideo promujące serial CANAL+

fot. Jarosław Sosiński

Kruk. Czorny woron nie śpi jest kontynuacją popularnego polskiego serialu od CANAL+ Kruk. Szepty słychać po zmroku. W drugim sezonie opowiadającego o walce komisarza Adama Kruka z białostocką przestępczości dużą rolę odegrają podlaskie plenery oraz motyw szeptuchy. W obsadzie nowej serii są Michał Żurawski, Tomasz Włosok, Maria Sobocińska, Katarzyna Wajda, Eugeniusz Malinowski, Danuta Kierklo, Zbigniew Stryj i Hubert Miłkowski.

Do sieci trafiły nowe materiały wideo promujące serial, w których scenarzysta Jakub Korolczuk oraz antropolog kultury, Małgorzata Charyton, pełniąca rolę konsultantki, przybliżają widzom działalność podlaskich szeptuch. To właśnie u lokalnej znachorki Adam Kruk będzie szukał rozwiązania swoich problemów, zakorzenionych głęboko w przeszłości.

Do serialu powrócą bohaterowie znani z pierwszego sezonu. Do obsady dołączyli również Magdalena Koleśnik w roli ambitnej policjantki Justyny i Leszek Lichota, jako komisarz Kołecki. Aktorzy opowiadają o nadchodzącej serii w poniższym wideo.

W oficjalnym opisie serialu możemy przeczytać:

Na Podlasiu trwa wojna mafii o kontrolę nad biznesem tytoniowym. Policja organizuje nalot na dziuplę lokalnego gangu. Adam Kruk (Michał Żurawski) w drodze na akcję poznaje intrygującą, bardzo pewną siebie policjantkę Justynę (Magdalena Koleśnik). Gdy chwilę później kobieta znajduje się w niebezpieczeństwie, to on ratuje jej życie. Ich więź zacieśnia się, gdy Kruk pomaga Justynie w trudnej sprawie zabójstw rudowłosych kobiet. Adam porozumienia nie potrafi jednak znaleźć z komisarzem Kołeckim (Leszek Lichota), który do tej pory sam prowadził śledztwo dotyczące mafijnych interesów. Niechęć i napięcie na komendzie rośnie. Jednocześnie nękające Kruka niekontrolowane problemy z agresją sprawiają, że jego życie staje się nieznośne. Komisarz drży o dobro swojej rodziny. Desperacko szuka pomocy u starej Szeptuchy, podlaskiej znachorki, lekarki skołatanych dusz. Równolegle bezpieczeństwo jego bliskich staje się zagrożone, gdy Kruk wpada na trop mafijnych powiązań.

Kruk. Czorny woron nie śpi - premiera 2. sezonu 9 lipca w serwisie CANAL+ online na canalplus.com oraz na kanale CANAL+ PREMIUM dostępnym przez satelitę i sieci kablowe.